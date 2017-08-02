В Петербурге отпразднуют День ВДВ

Сегодня в Петербурге отмечается 87-я годовщина создания Воздушно-десантных войск (ВДВ). По этому случаю в городе проведут торжественные мероприятия.

В 14:00 десантники возложат цветы к бюсту Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова в одноименном сквере.

В Парке 300-летия горожане увидят показательные прыжки с парашютом из вертолета МИ-8 спортсменов-парашютистов сборной команды Западного военного округа по парашютному спорту.

Помимо этого, курсанты Военного института (физической культуры) проведут показательный рукопашный бой, также откроется полевая кухня и выставка военной формы воинов-десантников, парашютно-десантного вооружения и экипировки.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО сообщает, что во время праздничных мероприятий порядок будут обеспечивать наряд из 240 человек.

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