На Петроградке появились два новых веломаршрута общей длинной в 14 км

В Петербурге на 100 % готовы велосипедные маршруты на Петроградской стороне. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, общая протяженность велодорожек в районе составляет 14,1 км. Это кольцо по набережным Петроградской стороны и велосипедный маршрут от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки (до Гренадерского моста).

Самый длинный участок велотрассы протяженностью 6,7 км проходит по проезжей части на Петровской набережной, улице Большая Зеленина, Введенской улице, Морском проспекте, Петроградской улице, на Большом Крестовском мосту, на Левашовском проспекте и по набережной Карповки от Петропавловского до Гренадерского моста.

Участок длиной 5,3 км на Петроградской, Аптекарской и Песочной набережных выполнен в виде велопешеходных дорожек, где передвижение велосипедистов совмещено с разрешением на прогулки для пешеходов. Еще на 2 км маршрутов (в частности, на улице Академика Павлова, в Александровском парке, на части набережной Карповки и Левашовского) обустроено смешанное движение, проезд велосипедистов здесь осуществляется в соответствии с ПДД.

Готовность веломаршрутов на набережной реки Фонтанки по состоянию на конец июля составляет более 60%, закончить работы планируют до 6 августа. На остальных участках набережной реки Фонтанки веломаршруты будут организованы после проведения работ по капитальному ремонту набережной. Кроме того, до конца текущей недели на Арсенальной и Свердловской набережных будут обустроены велодорожки вдоль тротуара с разделением велосипедных и пешеходных потоков. Кроме того, сейчас утверждаются веломаршруты, которые будут организованы в 2018 году. Их проектирование начнется уже в текущем году.

По материалам «ДП».