Сотрудники МЧС пытаются вывести из Петербурга дикого лося

Днем 1 августа на севере Петербурга был замечен дикий лось, который уже успел прогуляться по проспекту Луначарского и Лужской улице. Очевидцы сообщали, что животное сначала убежало в Муринский парк, но, судя по последним данным, до сих пор находится в поле зрения людей.

Во втором часу дня жители севера города попросили приехать на это место сотрудников дорожной полиции. Парнокопытному выделили целый «кортеж» из сотрудников чрезвычайных ведомств, которые следят за передвижением лося и пытаются решить, как именно выведут животное из города без ущерба для кого-либо.

По материалам «Фонтанки».

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