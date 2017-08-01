Сотрудники МЧС пытаются вывести из Петербурга дикого лося

Днем 1 августа на севере Петербурга был замечен дикий лось, который уже успел прогуляться по проспекту Луначарского и Лужской улице. Очевидцы сообщали, что животное сначала убежало в Муринский парк, но, судя по последним данным, до сих пор находится в поле зрения людей.