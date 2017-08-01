Мы продолжаем восхищаться красотой архитектуры Петербурга – его доходных домов, имперских особняков и ДК в стиле сталинского ампира. В новом выпуске нашего гида по историческим локациям города рассказываем про еще семь необычных зданий.
7 секретных особняков Петербурга, о которых вы не знали
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Дом Бака
Кирочная ул., 24
Доходный дом Юлиана Бака, основателя газеты партии кадетов «Речь», был построен архитектором Борисом Гиршовичем в 1904–1905 годах в стиле модерн с элементами рококо. Особенностью дома, превратившей его двор в один из самых известных в Петербурге, стали воздушные галереи на уровне второго и четвертого этажей, соединяющие между собой корпуса здания.
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Николаевский дом призрения
Растанная ул., 20
Дом призрения на 200 человек был основан купцами после холерной эпидемии 1831 года и поначалу носил название «Волковская купеческая богадельня», корпус которой в 1833 году построил в стиле классицизм архитектор Аполлон Щедрин. Находившаяся под личным покровительством императора Николая I богадельня после его смерти была расширена и стала называться «Николаевский дом престарелых и увечных граждан Санкт-Петербургского купеческого общества. Принимались в него мужчины и женщины купеческого и мещанского сословия, 10 мест было предусмотрено для престарелых ямщиков. В 1805–1808 годах братья Василий и Георгий Косяковы надстроили здание третьим этажом. Сейчас в нем размещается Санкт-Петербургский социальный техникум.
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Городская усадьба Демидовых
пер., Гривцова 1
Одна из немногих дошедших до наших дней городских усадеб XVIII века. Главным напоминанием о владельцах – «хозяевах Урала» — является кружевная лестница-веранда. Ведущая из яблоневого сада к бельэтажу особняка, она отлита в чугуне по технологии, не известной современным инженерам. Чугунные маскароны на оконных наличниках по легенде имеют портретное сходство с членами семьи. Здание успело побывать и детским садом, и даже центром противодействию промышленному шпионажу, а теперь его занимают проектные институты: вход закрыт для посторонних, но нам удалось сфотографировать.
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Дворец Культуры завода Красный Выборжец
Свердловская наб. 12
ДК со следами пожара и протечек в одном из заводских районов Петербурга, пустующий уже долгие годы, но по старой привычке «поющий гимн колоннам». Песнопения выдержаны в стилистике «сталинского ампира» и вполне себе монументальны. Установить архитектора, и точную дату постройки сегодня достаточно проблематично. Внешне здание ДК ничем не примечательно, даже скромно, ничего в его внешнем виде не выдает поистине имперских интерьеров. Можно предположить, что строительство началось в послевоенные годы «сталинского ампира» — доказательством тому служат помпезные залы.
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Особняк Кельха
ул. Чайковского, 28
Особняк для барона Александра Кельха, женившегося на единственной наследнице владельцев Ленских золотых приисков Варваре Базановой, был полностью перестроен в 1896–1897 годах под руководством архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина в стиле французского ренессанса, а в 1903 году дворовый флигель в готическом стиле возвел Карл Шмидт. В 1919 году здесь разместилась Школа экранных искусств — первое в мире кинематографическое учебное заведение, в 1936-м — Дзержинский райком КПСС, в 1991-м — представительство ЮНЕСКО. Сейчас особняк, известный как Дом юриста, принадлежит Минюсту. Роскошные интерьеры находятся в прекрасном состоянии.
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Особняк Нобеля
Пироговская наб., 19
Особняк был построен рядом с товариществом «Людвиг Нобель» по проекту шведского архитектора Карла Андерсона по образу итальянского палаццо эпохи Возрождения, а позднее перестроен Романом Мельцером. Дом служил и жилым домом для многочисленного семейства Нобелей, и конторой завода. До 1910 года здесь располагалось правление Товарищества нефтяного производства братьев Нобель. В марте 1917-го в этом здании скрывался будущий президент Финляндии Густав Маннергейм.
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Музей придворных экипажей
Конюшенная пл., 2г
Музей придворных экипажей на территории, со времен основания Петербурга принадлежавшей придворному Конюшенному ведомству, велел построить император Александр II, уже в середине XIX века понимавший ценность карет и саней, принадлежавших его предшественникам. Здание в стиле елизаветинского барокко в 1857–1860 годах построил архитектор Петр Садовников: на первом этаже размещались регулярно использовавшиеся церемониальные экипажи, на втором этаже — старинные. В 1926 году музей был закрыт, а экспонаты распределены между фондами Эрмитажа, музея в Детском (Царском) Селе и Исторического музея в Москве.
Фото: archit_spb, ilya__kazarin, susasher, polushina_marina
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