7 секретных особняков Петербурга, о которых вы не знали

Дом Бака

Кирочная ул., 24

Доходный дом Юлиана Бака, основателя газеты партии кадетов «Речь», был построен архитектором Борисом Гиршовичем в 1904–1905 годах в стиле модерн с элементами рококо. Особенностью дома, превратившей его двор в один из самых известных в Петербурге, стали воздушные галереи на уровне второго и четвертого этажей, соединяющие между собой корпуса здания. 

Николаевский дом призрения

Растанная ул., 20

Дом призрения на 200 человек был основан купцами после холерной эпидемии 1831 года и поначалу носил название «Волковская купеческая богадельня», корпус которой в 1833 году построил в стиле классицизм архитектор Аполлон Щедрин. Находившаяся под личным покровительством императора Николая I богадельня после его смерти была расширена и стала называться «Николаевский дом престарелых и увечных граждан Санкт-Петербургского купеческого общества. Принимались в него мужчины и женщины купеческого и мещанского сословия, 10 мест было предусмотрено для престарелых ямщиков. В 1805–1808 годах братья Василий и Георгий Косяковы надстроили здание третьим этажом. Сейчас в нем размещается Санкт-Петербургский социальный техникум.

Городская усадьба Демидовых 

пер., Гривцова 1

Одна из немногих дошедших до наших дней городских усадеб XVIII века. Главным напоминанием о владельцах – «хозяевах Урала» — является кружевная лестница-веранда. Ведущая из яблоневого сада к бельэтажу особняка, она отлита в чугуне по технологии, не известной современным инженерам. Чугунные маскароны на оконных наличниках по легенде имеют портретное сходство с членами семьи. Здание успело побывать и детским садом, и даже центром противодействию промышленному шпионажу, а теперь его занимают проектные институты: вход закрыт для посторонних, но нам удалось сфотографировать.

Дворец Культуры завода Красный Выборжец

Свердловская наб. 12

ДК со следами пожара и протечек в одном из заводских районов Петербурга, пустующий уже долгие годы, но по старой привычке «поющий гимн колоннам». Песнопения выдержаны в стилистике «сталинского ампира» и вполне себе монументальны. Установить архитектора, и точную дату постройки сегодня достаточно проблематично. Внешне здание ДК ничем не примечательно, даже скромно, ничего в его внешнем виде не выдает поистине имперских интерьеров. Можно предположить, что строительство началось в послевоенные годы «сталинского ампира» — доказательством тому служат помпезные залы.

Особняк Кельха

ул. Чайковского, 28

Особняк для барона Александра Кельха, женившегося на единственной наследнице владельцев Ленских золотых приисков Варваре Базановой, был полностью перестроен в 1896–1897 годах под руководством архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина в стиле французского ренессанса, а в 1903 году дворовый флигель в готическом стиле возвел Карл Шмидт. В 1919 году здесь разместилась Школа экранных искусств — первое в мире кинематографическое учебное заведение, в 1936-м — Дзержинский райком КПСС, в 1991-м — представительство ЮНЕСКО. Сейчас особняк, известный как Дом юриста, принадлежит Минюсту. Роскошные интерьеры находятся в прекрасном состоянии.

Особняк Нобеля

Пироговская наб., 19

Особняк был построен рядом с товариществом «Людвиг Нобель» по проекту шведского архитектора Карла Андерсона по образу итальянского палаццо эпохи Возрождения, а позднее перестроен Романом Мельцером. Дом служил и жилым домом для многочисленного семейства Нобелей, и конторой завода. До 1910 года здесь располагалось правление Товарищества нефтяного производства братьев Нобель. В марте 1917-го в этом здании скрывался будущий президент Финляндии Густав Маннергейм. 

Музей придворных экипажей 

Конюшенная пл., 2г

Музей придворных экипажей на территории, со времен основания Петербурга принадлежавшей придворному Конюшенному ведомству, велел построить император Александр II, уже в середине XIX века понимавший ценность карет и саней, принадлежавших его предшественникам. Здание в стиле елизаветинского барокко в 1857–1860 годах построил архитектор Петр Садовников: на первом этаже размещались регулярно использовавшиеся церемониальные экипажи, на втором этаже — старинные. В 1926 году музей был закрыт, а экспонаты распределены между фондами Эрмитажа, музея в Детском (Царском) Селе и Исторического музея в Москве.

Фото: archit_spb, ilya__kazarin, susasher, polushina_marina

 

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