Последний месяц лета в Петербурге будет дождливым

Метеорологи прогнозируют большое количество дождей в августе на территории Петербурга и Ленинградской области. Также ожидаются значительные колебания температуры воздуха.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр, в последний месяц лета общий объем осадков может достичь 140% от месячной нормы. Примерно до двадцатых чисел погода будет изменчивой с сильными колебаниями температуры.

Синоптики сообщают, что днем столбик термометра будет подниматься до 20-25 градусов, ночью опускаться до 12-17 градусов. Более того, в отдельные августовские ночи в Петербурге будет 4 градуса тепла.

Абсолютный температурный минимум последнего летнего месяца в истории петербургской погоды был зарегистрирован 29 августа 1966 года — тогда в Ленинграде было плюс 1,3 градуса. Самая высокая температура была 7 августа 2010 года — плюс 37 градусов.