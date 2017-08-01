Последний месяц лета в Петербурге будет дождливым
Метеорологи прогнозируют большое количество дождей в августе на территории Петербурга и Ленинградской области. Также ожидаются значительные колебания температуры воздуха.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр, в последний месяц лета общий объем осадков может достичь 140% от месячной нормы. Примерно до двадцатых чисел погода будет изменчивой с сильными колебаниями температуры.
Синоптики сообщают, что днем столбик термометра будет подниматься до 20-25 градусов, ночью опускаться до 12-17 градусов. Более того, в отдельные августовские ночи в Петербурге будет 4 градуса тепла.
Абсолютный температурный минимум последнего летнего месяца в истории петербургской погоды был зарегистрирован 29 августа 1966 года — тогда в Ленинграде было плюс 1,3 градуса. Самая высокая температура была 7 августа 2010 года — плюс 37 градусов.
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