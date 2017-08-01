В Петербурге пробка на КАД растянулась на рекордные 16 км

Утром во вторник, 1 августа, из-за ремонтных работ на внутреннем кольце КАД скопилась пробка длиной 16 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Затор растянулся от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой, в пробке стоит Большой Обуховский мост. Кроме того, движение осложнено на Мурманском шоссе и Народной улице. Не проехать по Октябрьской набережной в сторону Володарского моста, по проспекту Большевиков и Дальневосточному.

С 1 августа в Петербурге на ремонт закрыли участок основного хода на 38-м километре КАД, между двумя развязками: с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Как напоминает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», автолюбителям придется объезжать участок внутреннего кольца у моста через Большую Охту по внешнему. Ремонтные работы будут вестись круглосуточно — на это время на участке будет ограничена скорость движения до 50 км/ч.

«Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу КАД по двум полосам в каждом направлении в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения», — сообщил глава территориального ситуационного центра ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По материалам «ДП».