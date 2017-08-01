Активисты составили карту «заборизации Петербурга»

Активисты движения «Красивый Петербург» создали интерактивную карту, на которой отметили заборы, мешающие проходу или снижающие безопасность дорожного движения. Карту вместе со списком улиц они направили губернатору Георгию Полтаченко для проверки разрешений на их установку.

Создатели проекта считают, что установленные в неподходящем месте заборы угрожают безопасности людей и портят вид городской среды. Судя по карте, больше всего таких заборов находится на Петроградской стороне.

«Установленные вдоль дороги ограждения создают у водителей ложное впечатление безопасности движения и провоцируют на превышение скорости. Если заборы ставят вдоль парковочных мест, их приходится обходить по проезжей части. Заборы уменьшают полезную ширину тротуаров, что создает трудности при проходе по ним. Вдобавок популярные у нас ограждения не вписываются в облик городской среды, особенно в исторических районах», — заявили активисты.