Ника Белоцерковская и Александр Невзоров поднялись на вершину «Лахта Центра»

«Собака.ru» вместе с Никой Белоцерковской и Александром Невзоровым поднялись на вершину «Лахта Центра». Их первыми пригласили взглянуть на город с 76-го этажа самого высокого здания Европы.

«Смотреть вниз (отвесно) страшно дико, нас пристегивали, чтобы не сдуло. По сторонам, кстати, не так ааааа (а потому что не веришь)», — поделилась впечатлениями в своем Instagram Ника Белоцерковская.