Ника Белоцерковская и Александр Невзоров поднялись на вершину «Лахта Центра»

«Собака.ru» вместе с Никой Белоцерковской и Александром Невзоровым поднялись на вершину «Лахта Центра». Их первыми пригласили взглянуть на город с 76-го этажа самого высокого здания Европы.

«Смотреть вниз (отвесно) страшно дико, нас пристегивали, чтобы не сдуло. По сторонам, кстати, не так ааааа (а потому что не веришь)», — поделилась впечатлениями в своем Instagram Ника Белоцерковская.

Известно, что строительство исполинского небоскреба планируют завершить к 2018 году. В здании расположатся штаб-квартира «Газпром нефти» и другие офисы, а также детский образовательный центр, планетарий, конференц-зал, спорткомплекс, галереи, кафе и рестораны, торговые зоны. Треть территории участка займут зеленые зоны и культурные объекты.

Кроме того, здесь появится гигантский паркинг на 2000 автомобилей и обращенный к воде амфитеатр. Также стало известно, что компания «Газпром» готовится к новому строительству разновысотного офисного здания — корпорация получила разрешение на строительство второй очереди штаб-квартиры в Лахте. К строящейся 462-метровой башне прибавится еще один комплекс в форме зеркального бумеранга не превышающего 88 метров.

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