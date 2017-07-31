Метро Петербурга признало неудачным эксперимент по тотальному досмотру пассажиров

Эксперимент по тотальному досмотру пассажиров на станциях «Спасская», «Крестовский остров», «Электросила» и «Звенигородская» признан неудачным. Об этом объявила пресс-служба Петербургского метрополитена.

«Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база», — заявили в пресс-службе метро.

В организации уточнили, что министру транспорта РФ Максиму Соколову и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко направили соответствующее письмо с просьбой пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения. На данный момент сотрудники службы безопасности подземки проводят досмотр только пассажиров с крупными сумками или багажом.

Напомним, на прошлой неделе из-за проводившегося эксперимента на станции метро «Электросила» при входе образовалась огромная очередь — в метро можно было попасть только через одну дверь, а давку пассажирам объяснили досмотром вещей каждого, кто «звенит» при проходе через рамки металлодетекторов.