Военные корабли снова разведут Дворцовый и Благовещенский мосты

В течение трех дней ночной развод Дворцового и Благовещенского мостов продлится на 20 минут дольше обычного. Причина — уход из Петербурга кораблей, участвовавших в параде ко Дню ВМФ.

Как сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест», мостам продлят развод с 1 по 3 августа. Дворцовый разведут с 01.10 до 05.15, а Благовещенский – с 01.25 до 05.20. Это будет сделано по просьбе организаторов Военно-морского парада 30 июля: невский рейд должны покинуть военные корабли.

Напомним, что в Главном военно-морском параде приняли участие 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

О том, как в Петербурге прошел самый масштабный в России парад ко Дню ВМФ, смотрите в нашем фоторепортаже.

По материалам «Фонтанки».