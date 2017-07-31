В Петербурге летние террасы кафе могут признать незаконными

Арбитражный суд Северо–Запада признал законным отказ Coffeeshop Company в размещении летней террасы в охранной зоне энергетических сетей. Впервые частная компания подала в суд на комитет имущественных отношений (КИО) из-за его отказа заключить договор на размещение веранды у входа в кофейню. Участок включен в городскую схему размещения нестационарной торговли, что является условием для размещения веранды. 

В Смольном отказ объяснили письмом комитета по энергетике, в котором говорится,что участок находится в охраняемой зоне газораспределительных, водопроводных сетей и электросетевого хозяйства. Тем не менее, в Coffeeshop Company считают, что решение Арбитражного суда несет угрозу для всего рынка. 

По данным КИО, на начало сезона в этом году у города действовали договоры на установку 474 летних кафе, еще несколько десятков договоров заключили в начале лета. Всего в Петербурге на городской земле ежегодно работает около 900 летних веранд, еще несколько тысяч — на участках в частной собственности.

По данным «ДП».

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