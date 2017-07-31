В Петербурге 31 июля ожидается жаркая погода с грозами

В Петербурге 31 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла, однако во второй половине дня синоптики также обещают дожди и грозу. Об этом сообщает прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ожидается, что вся неделя до 6 августа окажется дождливой, но теплой: в среднем днем будет около 20 градусов, ночью столбик термометра опустится до 15 градусов.

В частности, в понедельник днем облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 25-27 градусов тепла. 

По материалам «ДП».

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