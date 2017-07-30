Фоторепортаж: день ВМФ в Петербурге

В воскресенье, 30 июля, в Петербурге прошел самый масштабный в России парад ко Дню ВМФ. Его принимал президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин. В мероприятии участвовала военно-морская техника, среди которой были тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», а по улицам и набережным промаршировали военные моряки в парадной униформе. Фотографии горожан и гостей города с праздника — в нашей Instagram-подборке.