Московский институт «Стрелка» запускает лекции в Петербурге

Московский институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» начнёт проводить лекции в Петербурге. Первые два выступления запланированы на август и пройдут в культурно-образовательном пространстве Охта Lab. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба института.

В среду, 2 августа, Петербург посетит архитектор и научный консультант ЮНЕСКО Вильям Вербек. он прочитает лекцию о городских водоёмах и использовании водных ресурсов. «Что такое парк или пруд в городе? Это оазис в городских джунглях, где вы находите спокойствие, тренируетесь, флиртуете, встречаетесь с друзьями», – считает эксперт. Не исключено, что событие будет приурочено ко Дню ВДВ, ведь фонтаны, где традиционно купаются в этот праздник, являются частью климатической системы города.

В четверг, 19 августа, с лекцией выступит руководитель Центра городской антропологии конструкторского бюро «Стрелка» Михаил Алексеевский. Он поделится данными исследования о досуге петербуржцев, которое провёл институт. «Санкт-Петербург – город, окруженный множеством мифов, которые обычно создаются гостями города. Одни считают Питер культурной столицей России и восторгаются Эрмитажем и изысканной архитектурой; другие вспоминают про знаменитую песню группы «Ленинград» и хвалят бары на улице Рубинштейна. Но как на самом деле проводят свободное время сами петербуржцы?» – об этом расскажет эксперт.

Вход на обе лекции – свободный, но количество мест, вероятно, будет ограничено, поэтому лучше регистрироваться на лекции заранее.