БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за угроз в электронном письме

Рабочий день компаний, квартирующих в бизнес-центре «Сенатор» в Петербурге, прервался из-за письма, пришедшего на электронную почту сети арендодателей днем 28 июля.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестный предупредил, что здание заминировано. Из бизнес-центра в доме 22 по 17-й линии Васильевского острова эвакуировали людей, а на месте работают спецслужбы.

Как сообщается на сайте «Сенатора», площадь центра больше десяти тысяч квадратных метров. Именно в этом здании работают судебные приставы Ленинградской области. Из-за взятки парковками недавно был заключен под стражу замглавы этого ведомства.

По материалам «Фонтанки».

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