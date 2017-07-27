Инфографика Дня ВМФ: какие мосты и набережные закроют для транспорта

В связи с проведением Дня ВМФ 28 и 30 июля будет ограничено движение транспорта и разведены четыре моста в центре города. Петербуржцам посоветовали передвигаться по городу на общественном транспорте.

Западный скоростной диаметр в эти дни будет работать бесплатно, так как предполагается, что загруженность улиц будет высокой. Жителям южных районов Петербурга власти рекомендуют в эти дни пользоваться Большим Обуховским мостом в составе Кольцевой автомобильной дороги (Вантовый мост), а жителям восточных районов – Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского.

По данным комитета по транспорту, движение трамваев, троллейбусов и автобусов будет меняться, трассы сократят. Маршруты изменятся у автобусов № 6, 7, 10, 24, 46, 49 и 191, троллейбусов № 1, 3, 7, 8, 10 и 11. Коммерческий транспорт будет двигаться в объезд. СПБ ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал на своем сайте план работы городского общественного транспорта.

Редакция «Собака.ru» составила полную инфографику по закрытым набережным, улицам, а также разведенным мостам в этот день.