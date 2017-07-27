Почти 150 человек обратились за медпомощью в очереди к мощам

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов сообщил журналистам, что в ходе поклонения мощам Николая Чудотворца за медпомощью обратились около 150 человек. 

«У нас, к счастью, не было одного случая проноса запрещенных предметов. Было совершено три карманных кражи, мы обратились в уголовный розыск, и сразу после этого эти явления сошли на нет. Был также один инцидент, когда два человека пришли совершенно в невменяемом пьяном состоянии. Бригады скорой помощи были востребованы — 144 человека обратились за такой помощью», — сказал он.

Помимо этого, в очередях орудовали попрошайки, что также стало проблемой. Об этом сообщил епископ Назария: «Профессиональное попрошайничество нас одолевало. Поэтому я бы хотел поблагодарить людей за то терпение, которое у них было, потому что не было возмущения», — отметил он.

По предварительным данным, всего Петербург посетило около 500 тысяч паломников из 44 городов России и 15 городов зарубежья.  

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