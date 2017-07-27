Почему в Петербурге такое холодное лето — отвечает главный метеоролог города

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов прокомментировал ситуацию с летней погодой в городе. В интервью «Собака.ru» он рассказал, что град, ливни и шторма в июле не являются аномальными для местного климата — просто петербуржцы за несколько теплых лет отвыкли от холодной погоды.

«У нас давно не наблюдалось такого холодного летнего периода — двадцать лет практически не было холодов — было очень много июльских дней с температурой +30 градусов. Но такого не наблюдается уже два года. И это основной показатель, что сейчас все привыкли к тому, что должно быть жарко. Та жара, которая наблюдалась почти 20 лет, и была настоящей аномалией», — рассказал он «Собака.ru», добавив, что в Петербурге за это время успело вырасти целое поколение молодых людей, которые не знали «настоящих холодов».



По его данным, сейчас погодные условия в городе постепенно возвращаются к тем, что были в 60-80-е годы. Тогда петербургское лето было скорее холодным, чем теплым, и это считалось нормой, а основное потепление началось в 90-е годы.

Что касается прогнозов на будущее, то здесь не все так однозначно: «Тяжело сказать, каким образом будут продолжаться погодные изменения. Когда мы наблюдаем аномалии, синим цветом выделяется Скандинавия и Северо-Западный округ. На всей остальной территории температура выше нормы, и вот то глобальное повышение температуры, конечно, сохраняется. Атмосферная циркуляция складывается так, что у нас вот уже какой месяц не устанавливается антициклон, за счет этого идут постоянные дожди с перерывом в один-два дня. И недавно в связи с тем, что высотный центр чуть-чуть сместился от нас в сторону Атлантики, мы оказались под южными потоками и к нам пришел теплый воздух, который сейчас находится в городе».