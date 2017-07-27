В Невском районе Петербурга горит ангар и слышны взрывы

Здание полыхает в Невском районе Петербурга днем 27 июля. Густой черный дым заметен из разных районов города.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около четырёх часов вечера 27 июля загорелся дом 13 по улице 2-й Луч. По словам очевидцев, на месте слышны взрывы, столб черного дыма видно из разных районов города.