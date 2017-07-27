В Невском районе Петербурга горит ангар и слышны взрывы

Здание полыхает в Невском районе Петербурга днем 27 июля. Густой черный дым заметен из разных районов города.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около четырёх часов вечера 27 июля загорелся дом 13 по улице 2-й Луч. По словам очевидцев, на месте слышны взрывы, столб черного дыма видно из разных районов города.

 

В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что горит ангар на площади 200 квадратных метров. Пожарные выехали на место.

Фото: Lizaveta Grivenkova

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге из-за ливня автомобили поплыли по проспекту Королева

В Петербурге горит Кировский завод

Петербуржцев напугала дымящаяся крыша Новой Голландии

Петербургские спасатели откачали спасенного из пожара кота

На Невском горит Театр комедии имени Акимова

На День ВМФ в Петербурге обещают ливни и шторм

В Петербурге будет тепло и сухо

В Петербурге появились рекламные плакаты велодорожек