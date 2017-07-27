На День ВМФ в Петербурге обещают ливни и шторм

В воскресенье, 30 июля, в день проведения в Петербурге масштабного военно-морского парада ко Дню ВМФ в городе ожидаются ливни и штормовой ветер на время грозы, следует из прогноза Северо-Западного управления по гидрометорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в эти выходные Петербург накроет южный циклон, который принесет проливные дожди, при грозах возможно кратковременное усиление ветра до 15 м/с. В субботу днем пройдет сильный дождь. Ветер днем северный, 4-9 м/с, воздух прогреется до 22 градусов. На следующий день также ожидаются грозы, ливни и 22 градуса. В Ленинградской и Новгородской областях, а также в Карелии на выходные объявлено штормовое предупреждение.

30 июля в Петербурге пройдет масштабный военно-морской парад ко Дню ВМФ. В нем около 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Торжественный смотр на Сенатской площади пройдет в присутствии президента России Владимира Путина.

Праздничные мероприятия пройдут на Дворцовой площади, в Александровском саду и в Петропавловской крепости. В частности, в 16:00 стартует праздничная программа на двух малых сценических площадках на Дворцовой площади. На главной сцене Дворцовой в 16:00 начнется сольный концерт Людмилы Сенчиной. В 19:00 начнется концерт Вячеслава Бутусова. Завершит праздничную программу концерт арт-группы "Хор Турецкого", который стартует в 20:30.

По материалам «ДП».