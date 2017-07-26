Петербургский метрополитен снова планирует увеличить стоимость проезда

Глава комитета по тарифам Смольного Дмитрий Коптин рассказал, что ГУП «Петербургский метрополитен» настаивает на повышении стоимости проезда — по данным ГУПа, обоснованная стоимость жетона составляет 50 рублей, пишет Фонтанка.ру. Столько же, по мнению ведомства, в 2018 году должен стоить проезд.

Заявка предприятия, в которой указана стоимость проезда в 50 рублей, уже поступила в Смольный. Согласно отчету ведомства, на 2017 год была установлена планка в 49 рублей, при этом проезд стоит 45 рублей.

При этом городская администрация никогда не согласовывает максимально предложенный метрополитеном тариф, выпадающие доходы компенсируются за счет субсидий.

Дмитрий Коптин также отметил, что при обосновании предельного тарифа на 2017 год метрополитен завысил свои предполагаемые расходы на 688 млн рублей. Так же поступил и «Пассажиравтотранс» — из его прогнозных расходов комитет не принял 172 млн рублей.

По материалам «ДП».