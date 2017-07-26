Суд запретил использовать логотип Петербурга от «Студии Лебедева»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал городскому комитету по туризму в обжаловании предписания Федеральной антимонопольной службы, которая требовала разорвать контракт со «Студии Артемия Лебедева» на использование логотипа города. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Причины такого решения не уточняются. Напомним, петербургский комитет по развитию туризма обратился в суд в апреле 2017 года — ведомство пыталось оспорить предписание местного УФАС, которое требовало разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» и прекратить использование разработанного фирмой логотипа Санкт-Петербурга.
В свою очередь, рекламное агентство «Григорьев Борис и партнёры» в своем заявлении, направленном в в ФАС, говорило о том, что Смольный и «Студия Артемия Лебедева» заключили договор без открытого конкурса, создавая тем самым условия, которые дискриминируют других участников рынка. При этом за контракт с Лебедевым комитет заплатил один рубль.
В комитете по туризму сообщили «Фонтанке», что намерены оспорить решение суда в апелляционной инстанции. Город готов расторгнуть контракт со «Студией Артемия Лебедева», но просит разрешить ему продолжить использовать логотип, который уже стал узнаваемым, пояснил глава комитета Андрей Мушкарёв.
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