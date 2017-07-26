Суд запретил использовать логотип Петербурга от «Студии Лебедева»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал городскому комитету по туризму в обжаловании предписания Федеральной антимонопольной службы, которая требовала разорвать контракт со «Студии Артемия Лебедева» на использование логотипа города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причины такого решения не уточняются. Напомним, петербургский комитет по развитию туризма обратился в суд в апреле 2017 года — ведомство пыталось оспорить предписание местного УФАС, которое требовало разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» и прекратить использование разработанного фирмой логотипа Санкт-Петербурга.