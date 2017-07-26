В небе над Петербургом пройдет метеорный поток и частное лунное затмение

В августе в небе над Петербургом пройдут два крупных астрономических явления — метеорный поток Персеиды и частное лунное затмение. Об этом со ссылкой на городской планетарий сообщил «Росбалт».

Частное лунное затмение ожидается ночью 8 августа. Персеиды видны с Земли в августе, на широте Петербурга лучше всего метеорный поток будет просматриваться 12 августа. Желающим понаблюдать за небесными явлениями самостоятельно рекомендуется выбрать место за городом подальше от иллюминации. Число метеоров ночью 12 августа обычно достигает 60 единиц в час.

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