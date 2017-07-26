Петербуржец доплыл по Неве до финиша и попал в полицию

Петербуржец Алексей Середкин, проплывший по Неве до Финского залива был арестован транспортной полицией. Об этом рассказал его куратор Виталий Касьянов. 

Пловец добрался до Васильевского острова, попал в Финский залив и на его границе привлек внимание транспортной полиции. Одна из байдарок незаконно пересекла границу залива. Позже спортсмена и его друзей отпустили из отделения.

Соратники Середкина же посчитали, что подобное окончание заплыва на открытой воде можно назвать подтверждением достигнутой цели — Середкин проплыл от Ладожского озера до устья Невы.

Напомним, во вторник, 25 июля, петербуржец стартовал в 3:45 утра от крепости Орешек. Он намеревался проплыть все 74 км по Неве. Это первый в истории заплыв через всю реку. В прошлом году Середкин пытался переплыть Ла-Манш.

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