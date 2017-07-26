В метро Петербурга продолжат тотальный досмотр пассажиров

Сегодня в петербургском метрополитене продолжится эксперимент по тотальному досмотру пассажиров на четырех станциях: «Спасская», «Крестовский остров», «Электросила» и «Звенигородская». Жителям города снова придется терять время в очередях перед вестибюлями. В справочной метрополитена порталу «Фонтанка» сообщили, что эксперимент по тотальному досмотру пассажиров еще не закончен и будет идти и сегодня.

Эта новость не слишком обрадовала пассажиров - в соцсетях уже около 08:30 появились фотографии 20-минутных очередей, в частности, у «Электросилы». Во вторник, 25 июля, из-за проводимого эксперимента на этой станции также возник затор при входе.