Петербуржец прямо сейчас переплывает всю Неву

Петербуржец Алексей Серёдкин, переплывший в прошлом году Ла-Манш, переплывает Неву прямо сейчас. Об этом сообщает паблик «Ла-Манш 2016». Час назад Середкин находился у моста Александра Невского. Протяженность Невы составляет 74 километра. Друг пловца, Виталий Касьянов утверждает, что это первый в истории заплыв через всю Неву.

Он стартовал в 3:45 в ночь с 24 на 25 июля от крепости Орешек. Финишировать Серёдкин планирует у ЗСД, на Финском заливе.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

На берегу Ладоги нашли крокодила

Пассажиры застряли на станции «Электросила» из-за тотального досмотра

В Петербурге уменьшат ширину пешеходных переходов

В Петербурге пройдет ярмарка современного искусства в форме квеста

Что стало с «умными» остановками в Петербурге?

Петербургский магазин ответил Стерлигову табличкой у входа

Лев Лурье о том, как не загубить буржуазность Петроградской стороны

Губернатор Ленобласти лично доставит сурков в Ленинградский зоопарк