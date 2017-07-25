Петербуржец прямо сейчас переплывает всю Неву

Петербуржец Алексей Серёдкин, переплывший в прошлом году Ла-Манш, переплывает Неву прямо сейчас. Об этом сообщает паблик «Ла-Манш 2016». Час назад Середкин находился у моста Александра Невского. Протяженность Невы составляет 74 километра. Друг пловца, Виталий Касьянов утверждает, что это первый в истории заплыв через всю Неву.

Он стартовал в 3:45 в ночь с 24 на 25 июля от крепости Орешек. Финишировать Серёдкин планирует у ЗСД, на Финском заливе.