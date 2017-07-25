Пассажиры застряли на станции «Электросила» из-за тотального досмотра

Очередь на входе на станцию метро Петербурга «Электросила» собралась утром 25 июля. Пассажирам давку объяснили досмотром вещей каждого, кто «звенит» при проходе через рамки металлодетекторов.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, на «Электросилу» можно попасть только через одну открытую дверь. «На улице скопилась большая очередь. Ожидание более 20 минут. Это издевательство над гражданами и неуважение», – возмущаются горожане.

Напомним, с выходных подобный эксперимент начался на «Спасской» и «Звенигородской». В понедельник он продолжился, что также вызвало «пробки» на входе.

По материалам «Фонтанки».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Из бесплатной ручной клади убрали куртки, ноутбуки, фотоаппараты и зонты

В Петербурге уменьшат ширину пешеходных переходов

К 2018 году в России появится летающее такси

В Петербурге запретили просить милостыню в метро

Центр Петербурга перекроют из-за марафона

Во время празднования Ураза-байрама закроют «Горьковскую» и Кронверкский проспект

Фоторепортаж: юбилей Виктора Цоя в петербургском метро

В ночь «Алых парусов» метро и автобусы будут работать круглосуточно