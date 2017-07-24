В Петербурге уменьшат ширину пешеходных переходов

В Петербурге при обновлении разметки уменьшат ширину пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Эта мера, по словам чиновников, позволит в нынешнем году включить в адресную программу нанесения дорожной разметки свыше 100 дополнительных адресов. Решение сузить зебры было принято Дирекцией по организации дорожного движения Петербурга по итогам анализа пешеходных потоков.

В рамках программы будут обустроены четырех- и шестиметровые переходы. В некоторых случаях из-за большой загруженности некоторых переходов на Московском, Невском и Лиговском проспектах разметка будет двойной: в ширину она составит 6, 9, 12 м с направляющими стрелками.

На данные работы в 2017 году было выделено 474,6 млн рублей. В рамках финансирования будет нанесено 587 553,67 м2 дорожной разметки.

По материалам «ДП».