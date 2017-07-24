Петербургский магазин ответил Стерлигову табличкой у входа

Магазин «Это у нас семейное» от фермерского хозяйства «Цой» на Греческом проспекте ответил бизнесмену Герману Стерлигову, повесив табличку у входа с надписью: «Стерлигову ответ! Новое поколение фермеров, рады видеть всех». Фотографию выложила на своей странице в Facebook петербургская журналистка Юлия Галкина.