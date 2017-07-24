Петербургский магазин ответил Стерлигову табличкой у входа
Магазин «Это у нас семейное» от фермерского хозяйства «Цой» на Греческом проспекте ответил бизнесмену Герману Стерлигову, повесив табличку у входа с надписью: «Стерлигову ответ! Новое поколение фермеров, рады видеть всех». Фотографию выложила на своей странице в Facebook петербургская журналистка Юлия Галкина.
Напомним, в апреле магазин «Хлеб и соль», принадлежащий Стерлигову, повесил табличку, запрещающую вход для гомосексуалов. Правозащитница Вера Врубель направила соответствующую жалобу в Прокуратуру, последовала бурная реакция общественности, в итоге табличку убрали а сам магазин на Соляном переулке закрыли.
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