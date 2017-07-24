К мощам Николая Чудотворца пришли 45 тысяч верующих в один день

К мощам Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре Петербурга приложились 45 тысяч человек за день, из них почти шесть тысяч прошли по социальной очереди. Об этом сообщило городское издание «Карповка».

В среднем в очереди верующие проводят не менее трех часов, а утром время ожидания достигает шести часов, однако в социальной очереди время ожидания не больше часа. Еще 21 июля число паломников составило 37,7 тыс. человек. За неделю к мощам пришли около 200 тысяч человек.