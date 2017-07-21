21 июля Владимир Путин встретился с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус», который находится в городе Сочи, и ответил на их вопросы. Ответы Путина на вопросы школьников о силе духа, нефтяных запасах, съемках в фильме и многом другом — в нашей подборке.
«Не сахарные, не растаем»: что сказал Путин на встрече со школьниками
О съёмках фильма-интервью
«Больше всего мне понравился Оливер Стоун»
Об истощении природных ресурсов
«Это еще не скоро случится. Открываются все новые и новые запасы. Это касается всего углеводородного сырья — и нефти, и газа, и угля»
О политиках
«У нас много тех, кто критикует власть. Решить все вопросы не представится возможность никому. Но это не значит, что не нужно предлагать пути решения. Но нельзя спекулировать на проблемах. Например, на теме коррупции»
О коррупции
«Вот смотрите на наших соседей: они на волне коррупции шли к власти. Теперь что произошло: Украина захлебывается в коррупции. Мало кричать "держи вора!", надо еще и самому не воровать»
О цензуре
«У нас цензуры нет. В советское время были цензоры, зарплату получали. Сейчас нет такого. Что касается Интернета... Я уже сказал, что свобода — одна из фундаментальных ценностей, но она должна ограничиваться там, где начинается свобода другого. Наркотики, группы смерти. Общество должно ограничить от преступных посягательств»
О школе жизни
«Значительную часть времени я рос на улице. С мальчишками твоего возраста мы там "функционировали". Это свои университеты и своя школа. Самое мое яркое воспоминание — о моем некорректном поведении и резком отпоре того человека, в отношении которого оно было. Это было неоднократно. Но это научило меня вежливости»
О силе духа
«Я помню, как на одном соревновании я уже почти не мог дышать, отдал все и выиграл минимальным преимуществом. От того, что я смог выложиться, осталось очень большое впечатление. Это важно, когда умеешь идти до конца для достижения своей цели»
О своей кличке в КГБ
Глава государства также рассказал, что во время учебы в разведшколе использовал псевдоним «Платов».
«Мне кажется, наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться, наоборот, надо сказать, кому это принадлежит, зачем прятаться за псевдонимом?»
Почему не шел с зонтом на церемонии у могилы Неизвестного солдата
«Я считаю, что это нормально. Не сахарные, не растаем»
О главном воспоминании молодости
«Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Все-таки, наверное, развал Советского Союза»
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