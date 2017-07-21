«Не сахарные, не растаем»: что сказал Путин на встрече со школьниками

О школе жизни

«Значительную часть времени я рос на улице. С мальчишками твоего возраста мы там "функционировали". Это свои университеты и своя школа. Самое мое яркое воспоминание — о моем некорректном поведении и резком отпоре того человека, в отношении которого оно было. Это было неоднократно. Но это научило меня вежливости»