Смольный отказал в выплатах 15 пассажирам взорвавшегося при теракте вагона метро

Комитет по социальной политике Смольного отказался выплачивать компенсацию 15 пассажирам поезда метро, в котором 3 апреля прогремел взрыв. Позже этот взрыв был признан терактом. В городской администрации причину отказа в компенсации объяснили тем, что эксперты не нашли подтверждения факту причинения вреда здоровью этих граждан. Это следует из опубликованного сегодня, 21 июля, сообщения на сайте комитета.

«Из 82 заявлений, поступивших в комитет от пострадавших в теракте, право на получение различных выплат имеют 67 человек — кому установлена степень тяжести вреда здоровью. 15 пострадавшим направлены письма комитета с разъяснениями причин отказа в осуществлении выплат единовременного пособия и материальной помощи», — говорится в сообщении Смольного.

В нем также указывается, что двое граждан потребовали повторного проведения экспертизы. В итоге одному пострадавшему была изменена степень тяжести вреда здоровью с легкой степени на средней тяжести, одной пострадавшей — решение не изменено, судебно-медицинская экспертиза повреждений не установила.

По последним официальным данным, до сих пор в городских больницах находятся трое пострадавших во время теракта.

По данным «ДП».