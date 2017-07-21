Над Петербургом появилась круглая радуга

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МФК «Лахта- центр», видео было сделано после сильного дождя, который прошел во вторник, 18 июля. Кабина крана находится на высоте 360 метров (83 – 86-й этажи), где в будущем будет расположена обзорная площадка небоскреба, с которой будет открываться вид, ранее доступный только с борта вертолёта.

Обзорная площадка «Лахта- центра» станет самой высокой в Европе.