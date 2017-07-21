Петербуржцы стали больше тратить на покупки

Петербуржцы стали тратить больше денег на покупки. Согласно данным Петростата, оборот в этом июне вырос на семь процентов по сравнению с прошлым и составил немногим более 111 миллиардов рублей. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня»

Доходы торговых центров и магазинов увеличились за счет непродовольственных товаров — до 520 миллиардов рублей, основном за счет непродовольственных товаров. Что касается трат на продукты, то они уменьшились — в июне в Петербурге сильно подорожали овощи (морковь, картошка, свекла).

Петербуржцы также стали оставлять больше денег в заведениях общепита — кафе, ресторанах и барах.

 

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