5 самых редких профессий в Петербурге

(до 40 000 рублей)

Петербургу нужны няни для собак. Такой человек должен кормить, гулять не менее двух раз в день, уделять внимание, играть и «чесать пузико и за ушами», а также посылать хозяину каждый день фотографию собаки, чтобы он не волновался. Конечно, на такую ответственную вакансию требуется человек, который любит животных.