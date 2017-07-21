Мы уже публиковали рейтинг самых петербургских профессий: в топ, составленный вместе с HeadHunter, вошли такие вакансии, как пекарь в пышечной, архитектор-реставратор, кочегар и другие. В этот раз предлагаем вам рейтинг самых редких специальностей, которые востребованы в городе на данный момент.
5 самых редких профессий в Петербурге
Кавист
(от 40 000 до 70 000 рублей)
Кавист — специалист по элитному алкоголю, занимающийся продажей в специализированных магазинах. На полный рабочий день в городе ищу человека, увлеченного своей работой, в обязанности которого будут глубокие знания о вине и увлеченность своим делом.
Специалист по культуре ядерной безопасности
Инженер по охране труда должен определять и решать потенциальные проблемы в области ядерной энергетики, а также организовывать мероприятия по культуре в этой сфере.
Догиситтер
(до 40 000 рублей)
Петербургу нужны няни для собак. Такой человек должен кормить, гулять не менее двух раз в день, уделять внимание, играть и «чесать пузико и за ушами», а также посылать хозяину каждый день фотографию собаки, чтобы он не волновался. Конечно, на такую ответственную вакансию требуется человек, который любит животных.
Титестер
Специалист по качеству чая. В обязанности титестера входит закупка чая, участие в переговорах с поставщиками по вопросам качества продукта, а также планирование и расчет заказов. Работник должен знать о чае почти все.
Рубщик судовой 4 разряда
(от 37 000 рублей)
Обработка лопастей, ступиц и доводка галтелей гребных винтов в крупных судах — вот что требуется от кандидата на эту должность.
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