В Петропавловке бесплатно покажут кино

5 августа в Петропавловской крепости петербуржцам бесплатно покажут кино в рамках фестиваля под открытым небом «Питер, я люблю тебя». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы мероприятия.

Выбирать фильмы для просмотра будут сами участники фестиваля — с помощью голосования в группе «Вконтакте». Зрителям предлагают на выбор картины «Не думай про белых обезьян», «Петербург. Только по любви», «Гимн великому городу», «Осенний марафон», «В ожидании чуда», «Питер FM» и «Кококо».

Фестиваль продлится с 16:00 до 23:30. Петербуржцы также смогут побывать на мастер-классах и попробовать новые блюда в рамках гастрономической программы. За музыкальное сопровождение отвечают музыканты: Дунаевский Orchestra, Musty Luxury и Optimystica Orchestra. Также пройдут показы короткометражных фильмов из программы «Фестиваля уличного кино».

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