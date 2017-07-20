Госдума отменила провоз бесплатного багажа в самолетах

Госдумой в третьем чтении был принят закон, который разрешает авиаперевозчикам брать плату за провоз багажа по невозвратным билетам.  «За» проголосовали 316 депутатов, «против» — 75, один воздержался . Об этом сообщает портал Meduza. 

Таким образом, будут внесены правки в Воздушный кодекс — отменят обязательную норму о бесплатном провозе багажа. Теперь авиакомпании смогут сами решать, брать ли дополнительную плату за провоз клади, когда пассажир купил билет без возможности его отмены.

Для обычных билетов будет сохранена норма о бесплатном провозе сумок и чемоданов до 10 килограммов. Правила провоза ручной клади также не изменились.

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