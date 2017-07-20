В Петербурге собираются запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Комитет по законодательству работает над законопроектом о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Планируется, что закон примут этой осенью.

Комитет по законодательству ЗС Петербурга завершает подготовку законопроекта, согласно которому будет запрещено продавать вейпы и жидкости для вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщили сегодня в аппарате комитета.

«Влияние электронных средств курения до конца не изучено. Неясно, насколько пагубным может оказаться их воздействие на молодой организм. При употреблении вейпа несовершеннолетний сам регулирует количество поступающего никотина. Его высокие дозы могут вызвать настоящую зависимость. По сути это тренировка курения», — заявил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

Для нарушителей проект предусматривает штраф 50 тыс. рублей.

Закон планируют принять осенью 2017 года.

В апреле текущего года Минздрав внес запрет на продажу вейпов лицам до 21 года, а также на их курение в общественных местах в доработанную стратегию формирования здорового образа жизни граждан страны до 2025 года.

По материалам «ДП».