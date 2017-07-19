Юлия Латынина сообщила о нападении на свой дом

Обозреватель «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлия Латынина сообщила, что на ее дом в ночь на 19 июля было совершено нападение — злоумышленники опрыскали здание «едким газом неизвестного состава». Об этом сообщает портал Meduza.

По словам журналистки нападение на дом произошло около 2:30 ночи. Ее соседи услышали лай собак и увидели уезжающую с территории участка машину злоумышленников. Помимо самой журналистки пострадали ее пожилые родители. «Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью», — сказала Латынина.

Журналистка заявила, что не собирается обращаться в полицию в связи со случившимся.

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