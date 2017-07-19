Ведущий Стивен Кольбер пообщался с петербуржцами

Американский телеведущий Стивен Кольбер посетил Москву и Санкт-Петербург. В июле вышел выпуск The Late Show with Stephen Colbert, в котором он рассказал зрителям о своем путешествии в Россию — в видео, которое выложено на Youtube, американец общается с жителями Петербурга.

Большую часть времени Кольбер провел на Дворцовой набережной. Услышав громкую музыку с теплохода он сказал: «Не такие мы уж и разные! У нас тоже полно таких дурачков на набережной». Ведущий потрогал за бороду и пообщался с петербургским математиком по имени Миша, а стальным прохожим он задал вопросы о Путине и Трампе. Помимо рядовых россиян, он пообщался с Иваном Ургантом и Михаилом Прохоровым, а также посетил номер отеля «Ритц-Карлтон», в котором, как сообщали некоторые СМИ, снимали компромат на Дональда Трампа.