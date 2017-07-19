Велосипедисты выселят яхт-клуб на второй Новой Голландии

Яхт-клуб «Петроградец» потеснят велосипедисты на новом городском пространстве у реки Карповки, который станет второй Новой Голландией. Каким должен быть пустырь на Петроградской стороне, придумали архитекторы, оформлявшие Новую Голландию и ландшафт сада Бенуа.

В концепции пространства от агентства «Нескучный сад» — гуляющие горожане с детьми, начинающие теннисисты, любители фонтанов, бега и просто здорового образа жизни. «Младшая сестра» Новой Голландии должна появиться на рукаве Невы, разделяющем Петроградский и Аптекарский острова

«Там будут петь и играть уличные музыканты, районная администрация сможет проводить лекции и концерты. Даже сейчас мимо этой зоны совершают пробежку спортсмены, а когда будет запущено велодвижение – велодорожка вокруг Петроградской стороны. Рядом Первый мед, студентов привлекают общественные пространства», — рассказывают архитекторы.