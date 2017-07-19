Велосипедисты выселят яхт-клуб на второй Новой Голландии
Яхт-клуб «Петроградец» потеснят велосипедисты на новом городском пространстве у реки Карповки, который станет второй Новой Голландией. Каким должен быть пустырь на Петроградской стороне, придумали архитекторы, оформлявшие Новую Голландию и ландшафт сада Бенуа.
В концепции пространства от агентства «Нескучный сад» — гуляющие горожане с детьми, начинающие теннисисты, любители фонтанов, бега и просто здорового образа жизни. «Младшая сестра» Новой Голландии должна появиться на рукаве Невы, разделяющем Петроградский и Аптекарский острова
«Там будут петь и играть уличные музыканты, районная администрация сможет проводить лекции и концерты. Даже сейчас мимо этой зоны совершают пробежку спортсмены, а когда будет запущено велодвижение – велодорожка вокруг Петроградской стороны. Рядом Первый мед, студентов привлекают общественные пространства», — рассказывают архитекторы.
В концепции не предусмотрено ни магазинов, ни кафе на набережной, хотя, как говорят в администрации района, летом гуляющие голодными не останутся — скорее всего на берегу появятся киоски с хот-догами, кофе и газировкой.
Пешеходную зону предлагают оформить с помощью деревянного настила, гранитной плитки и каучукового покрытия. Над рекой к Ботаническому саду полетят световые бабочки, вдоль дорожек поставят скамейки в форме волн. В оформлении цветника архитекторы хотят использовать преимущественно розовый. Гигантские цветы и бабочку, как символы места, поставят между деревьями.
Эксперты оценивают преображение Карповки в 10 – 15 млн рублей. При этом чиновники комитета градостроительства и архитектуры подчеркивают, что в центре Петербурга подобных пространств фактически нет, если не считать уже упомянутую Новую Голландию.
«Благоустройство в центре города сильно ограничивают исторические здания. Так, например, Спас на Крови не позволяет отойти от строгого оформления набережной канала Грибоедова», – объясняют в Смольном.
Предложенную концепцию еще должен утвердить губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, после чего город объявит конкурс на разработку детального проекта. Предполагается, что это произойдет до конца года. Пока же пустырь занимает яхт-клуб «Петроградец». На воде стоят 75 катеров, еще какая-то часть лодок находится на суше. С начала года администрация несколько раз пыталась эвакуировать их с берега, и каждый раз владельцы поднимали шум, звонили в полицию.
В 2005 году у яхт-клуба закончилась аренда, и продлить ее не получилось. Пять лет назад новый арендатор предложил «Петроградцу» выкупить договор, но тоже не сложилось. «Платить городу мы прекратили в 2014 году, с людей деньги собираем символические. Мы благоустраиваем территорию, вывозим мусор, организовываем туалет. Выселяют же нас традиционно каждые два-три года», — говорит глава «Петроградца» Павел Мартынов.
В районной администрации считают, что на велосипедисты, ставших катализатором активного выселения яхтсменов, злиться никто не намерен — часть судов останутся в акватории на обновленной набережной, а зимнюю стоянку предлагают перенести к Лопухинскому саду.
По материалам «Фонтанки».
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