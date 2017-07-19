Музей стрит-арта запускает бесплатные экскурсии на жестовом языке

Петербургский Музей уличного искусства запускает бесплатные экскурсии для глухих и слабослышащих по выставке «Праздник к вам приходит». Первая экскурсия на жестовом языке пройдет в это воскресенье, 23 июля, в 16:00. 

Летняя выставка Музея стрит-арта «Праздник к вам приходит» приурочена к 100-летию революции в России. На экспозиции представлены работы более 60 художников со всего мира, которые размышляют о феномене Октябрьской революции, ее силе и неизбежных изменениях, которые произошли в российской истории. Экскурсовооды расскажут гостям о самых важных работах выставки и о процессе подготовки к ней.

 

Участие в экскурсии бесплатно для посетителей с инвалидностью и одного сопровождающего. Для этого необходимо написать письмо на udalovaekaterina@bk.ru. Количество мест ограничено.

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