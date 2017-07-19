Метрополитен Петербурга сократил до 20.00 время работы двух станций

Две станции петербургского метрополитена с сентября будут открыты только до 20.00 — «Звенигородская» и «Спасская». Решение в ГУПе объяснили их низкой проходимостью.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил о сокращении времени работы двух станций подземки – «Звенигородской» и «Спасской». С 1 сентября этого года они будут открыты для пассажиров только с 7.00 до 20.00, сообщает пресс-служба метрополитена.

В метро отмечает, что «такое решение принято на основании длительного анализа сложившихся пассажиропотоков на этих станциях». По данным ГУПа, на «Звенигородскую» до 7.00 по будням входят не более 250 пассажиров, а в выходные — около 200. На «Спасской» показатели еще меньше.

С 20.00 часов до закрытия станций входной поток также невелик, отмечают в метрополитене. В будние дни на «Звенигородской» он составляет около 2,3 тысяч человек, «Спасской» — менее 3,5 тысячи человек, в выходные дни на «Звенигородской» — около 1,6 тысячи человек, «Спасской» – менее 2,5 тысячи пассажиров.

«При этом входной поток на прилегающих к ним станциям пересадочных узлов позволяет обеспечивать проход пассажиров через их вестибюли на "Звенигородскую" и "Спасскую" без какого-либо неудобства для петербуржцев и гостей города», - уверяют в метрополитене.

В ГУП также отмечают, что схема режима работы, по которой наземный вестибюль одной из станций пересадочного узла работает с момента открытия до закрытия метрополитена, а другой – с 07.00 до 20.00 часов, уже давно применяется на станциях «Площадь Александра Невского – 1» — «Площадь Александра Невского – 2» и «Владимирская» — «Достоевская».

По материалам «ДП».