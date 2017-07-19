Собчак рассекретила траты скандальной свадьбы дочери судьи в Краснодаре
Уже не сколько дней в сети обсуждают свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда (и члена его президиума) Елены Хахалевой Софьи и следователя СК. На торжестве выступили российские артисты, в числе которых был Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и Вера Брежнева — об этом свидетельствуют многочисленные кадры в социальных сетях.
Такое широкое торжество вызвало внимание СМИ. Некоторые источники примерно оценили свадьбу такого масштаба в сумму около 2 млн долларов. Судья Елена Хахалева, согласно декларации о доходах, в 2016 году заработала 2,6 млн рублей. Внимание в СМИ она назвала "давлением на судью", добавив, что свадьбу дочери оплатил ее бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев, а знаменитости были просто «гостями мероприятия».
Телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем Instagram усомнилась в том, что артисты приехали на праздник «по дружбе» — в посте она огласила реальную стоимость их услуг.
Ксения Собчак
Орфография и пунктуция сохранены — Прим. ред
«Первый признак ,что люди в стране привыкли к посткризисным,новым экономическим реалиям жизни -стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева ,к которой "чисто по дружбе" за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе , еще за 45 тыс евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо-это же открытая информация,в любом агенстве! "а судьи кто?" как говорится,или #завидуеммолча (не понимаю ,где ,кстати ,ей там насчитали 2ляма? Свадьба думаю по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко конечно,так "скромно посидели"...🙈🙈🙈 Но вот врать про "приехали по дружбе" зачем? Все же мы работаем в одной индустрии,и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал комментировать ничего не будет,но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать...?:(. Я люблю красивые мероприятия ,но когда на заработанные люди гуляют... И если это правда деньги бывшего мужа ,а не "на судимостях" заработанные,зачем врать про бесплатные выступления:)?».
Примечательно, что фотографии со свадьбы были удалены из аккаунтов гостей, однако в сети остались скрины из Instagram.
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