Собчак рассекретила траты скандальной свадьбы дочери судьи в Краснодаре

Уже не сколько дней в сети обсуждают свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда (и члена его президиума) Елены Хахалевой Софьи и следователя СК. На торжестве выступили российские артисты, в числе которых был Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и Вера Брежнева — об этом свидетельствуют многочисленные кадры в социальных сетях.

Такое широкое торжество вызвало внимание СМИ. Некоторые источники примерно оценили свадьбу такого масштаба в сумму около 2 млн долларов. Судья Елена Хахалева, согласно декларации о доходах, в 2016 году заработала 2,6 млн рублей. Внимание в СМИ она назвала "давлением на судью", добавив, что свадьбу дочери оплатил ее бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев, а знаменитости были просто «гостями мероприятия».

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем Instagram усомнилась в том, что артисты приехали на праздник «по дружбе» — в посте она огласила реальную стоимость их услуг.