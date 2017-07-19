Портал СПБГУ вошел в тройку лучших в рунете

Шведское агентство Deasign разработало и обновило дизайн нового официального сайта СПБГУ и получило за него третье место на премии «Рейтинг Рунета» — награду вручают за разработку лучших сайтов и мобильных приложений.

Коммерческий директор Deasign Алла Хотькина сообщила журналистам, что главной задачей дизайнерского бюро было обновление университетского портала, который уже успел изрядно устареть: устареть: «Мы модернизировали фирменный стиль учреждения, структурировали гигантский объем информации и создали сайт на уровне мировых вузов, который выглядит умеренно и продвинуто с точки зрения родителей и преподавателей, но при этом не кажется слишком скучным абитуриентам и студентам», — добавила она.

В 2013 году дизайнерское бюро создало сайт Факультета свободных искусств и наук СПБГУ, который также завоевал третье место премии «Рейтинг Рунета».