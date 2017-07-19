Фестиваль Усадьба Jazz объявил хедлайнера

Фестиваль «Усадьба Jazz 2017» пройдет 29 июля на Елагином острове. Хедлайнером опен-эйра станет лауреат премии «Грэмми» 2017 в номинации «лучший инструментальный джазовый альбом» гитарист Джон Скофилд в составе коллектива Uberjam Band с легендарным барабанщиком Деннисом Чемберсом.

На фестивале также выступят десятки музыкантов из шести стран мира, в числе которых франко-гвинейский коллектив Ba Cissoko, который играет музыку со смесью разных фольклорных традиций и использует традиционный западноафриканский инструмент кора. Финалистка бразильского шоу «Голос» Жу Мораэс сыграет самбу, а группа Zventa Sventana c певицей Тиной Кузнецовой объединят русский фольклор с джазом и электроникой.

Помимо музыки гостей ждут игры и квесты, спортивные состязания, арт-объекты и многое другое. Более того, в течение трех дней, с 19 по 21 июля, жители Петербурга смогут приобрести билеты на фестиваль по специальной цене — 1500 рублей. Дети до 10 лет смогут пройти бесплатно.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте мероприятия. 

 

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