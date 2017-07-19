Фестиваль Усадьба Jazz объявил хедлайнера

Помимо музыки гостей ждут игры и квесты, спортивные состязания, арт-объекты и многое другое. Более того, в течение трех дней, с 19 по 21 июля, жители Петербурга смогут приобрести билеты на фестиваль по специальной цене — 1500 рублей. Дети до 10 лет смогут пройти бесплатно.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте мероприятия.