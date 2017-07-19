Доходный дом Фуфаевских

ул. Марата, 12 Зданием, известным также как дом Игнатьева, в конце XIX века владела семья Фуфаевских, по проекту одного из членов которой, Леонида Фуфаевского, оно было перестроено в 1899 году. А перед революцией в доме на Николаевской, 12, размещалась «Фабрика кинематографических лент», создатель которой Александр Дранков снял первый российский игровой фильм «Стенька Разин и княжна» («Понизовая вольница»), первую комедию — «Усердный денщик» и зафиксировал на пленку для истории Льва Толстого.



