Наш город – настоящая сокровищница чудом уцелевших во время революций и блокады императорских особняков, доходных домов и образцов сталинского неоклассицизма. Мы выбрали семь исторических зданий, о которых вы могли ничего не знать (а зря!).
Великая красота: 7 неизвестных и заброшенных особняков в Петербурге
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Особняк Веге
Октябрьская наб., 38
Особняк промышленника Георгия Веге на территории принадлежавшего ему Киновиевского ультрамаринового завода (ныне завод «Пигмент») по проекту неустановленного архитектора. Интерьеры, отделанные в стиле эклектики с невероятной пышностью, на сегодняшний день близки к состоянию полной утраты.
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Особняк Игеля
Каменноостровский пр., 60
Архитекторы Борис Зонн и Анатолий Ковшаров по заказу купца Эрнеста Игеля в 1890-е годы построили солидную городскую усадьбу с особняком владельца, оранжереей и зданием ресторана французской кухни. В заведении под названием «Эрнест» выступал румынский оркестр, ресторанный зал украшали гобелены, а к шампанскому подавали жареный теплый миндаль. В советские времена сюда въехали Ждановский райком КПСС и райисполком, а в недавние годы в обветшавшем здании проходили тренинги личностного роста, похожие атмосферой на тайные собрания масонов.
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Особняк Карамзина
Б. Морская ул., 55
Особняк, принадлежавший младшему сыну великого русского историка Николая Карамзина Владимиру, в 1850 году был перестроен Гарольдом Боссе, а в 1901 году — архитектором Николаем Прокофьевым для новой хозяйки Любови Коровиной — именно тогда в здании появились интерьеры, оформленные в стиле Людовика XVI, мавританском и помпейском.
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Доходный дом Фуфаевских
ул. Марата, 12
Зданием, известным также как дом Игнатьева, в конце XIX века владела семья Фуфаевских, по проекту одного из членов которой, Леонида Фуфаевского, оно было перестроено в 1899 году. А перед революцией в доме на Николаевской, 12, размещалась «Фабрика кинематографических лент», создатель которой Александр Дранков снял первый российский игровой фильм «Стенька Разин и княжна» («Понизовая вольница»), первую комедию — «Усердный денщик» и зафиксировал на пленку для истории Льва Толстого.
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Особняк Паскевичей
Английская наб. 8
Особняк в фешенебельной части города в 1860-х годах перестраивался архитекторами Пелем и Гедике по заказу наследника рода Паскевичей, сына заслуженного генерала и полководца Ивана Федоровича. По мнению архитектора Роберта Гедике, готический стиль наилучшим образом соответствовал девизу семьи: «Честь и верность». В картушах, расположенных под потолком готической столовой, увековечены победы известного российского генерала, прославившего свой род, а в малом готическом зале установлены раскрашенные статуи рыцарей, отразившие увлечение хозяев особняка коллекционированием оружия.
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Дом Дернова
Таврическая ул., дом 35
В 1903 году адмирал Дернов начал строительство доходного дома, проект которого составил гражданский инженер Михаил Николаевич Кондратьев. В трехкомнатной квартире № 23 на верхнем мансардном этаже башни жили супруги Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал, одни из главных героев «серебряного» века, создавшие здесь самый знаменитый литературно-философский салон предреволюционной России, известный как «Ивановская башня».
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Дом художников
Песочная наб., 16
Здание в стиле сталинского неоклассицизма было построено в 1963 году по проекту архитектора Александра Лапирова — в нем располагались одновременно квартиры и мастерские видных членов Союза художников, в частности скульптора Михаила Аникушина.
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