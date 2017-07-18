Журнал «Собака.ru» объявил конкурс фотографий петербургских закатов в Instagram: пользователи выкладывали снимки вечерней зари под хештегом #закатвевропе. 20 июля мы подведем итоги и выберем самый красивый снимок, а его автор получит награду.
50 самых красивых закатов Петербурга и Ленобласти
Лето в Петербурге не радует горожан хорошей погодой — например сегодня в городе прошел сильнейший ливень с градом, а спасатели МЧС порекомендовали лишний раз не выходить из квартир. Тем не менее, каждый летний сезон петербуржцы имеют возможность любоваться красивейшими закатами — зачастую даже самый дождливый день заканчивается живописным заходом солнца.
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