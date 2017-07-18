50 самых красивых закатов Петербурга и Ленобласти

Лето в Петербурге не радует горожан хорошей погодой — например сегодня в городе прошел сильнейший ливень с градом, а спасатели МЧС порекомендовали лишний раз не выходить из квартир. Тем не менее, каждый летний сезон петербуржцы имеют возможность любоваться красивейшими закатами — зачастую даже самый дождливый день заканчивается живописным заходом солнца.