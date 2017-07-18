Яхтсмены со всего мира примут участие в гонке у стен Петропавловки

Сильнейшие яхтсмены планеты примут участие в соревновании международной парусной серии World Match Racing Tour — Match Cup Russia. С 1 по 6 августа в акватории у стен Петропавловской крепости встретятся 10 экипажей из семи стран. Россию представит экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia, который возглавляет капитан Виктор Сережкин, уже успевший завоевать несколько побед на этапах в Австралии и США. Российская команда состоит из молодых яхтсменов и экс-членов сборной страны по парусному спорту. 

В соревнованиях также примут участие действующий победитель серии новозеландец Фил Робертсон и многократный победитель WMRT, британец Йен Уильямс.

Гонки идут в несколько этапов: в первые дни спортсмены пройдут два круга квалификационных матчей, где каждый участник встретится с соперником по два раза. Далее состоятся четверть финалы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

Международная серия матчевых гонок под парусом World Match Racing Tour проводится уже много лет и включает соревнования на трех континентах. В нынешнем сезоне регата пройдет в России по приглашению команды яхт-клуба Петербурга. 

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