Яхтсмены со всего мира примут участие в гонке у стен Петропавловки

Сильнейшие яхтсмены планеты примут участие в соревновании международной парусной серии World Match Racing Tour — Match Cup Russia. С 1 по 6 августа в акватории у стен Петропавловской крепости встретятся 10 экипажей из семи стран. Россию представит экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia, который возглавляет капитан Виктор Сережкин, уже успевший завоевать несколько побед на этапах в Австралии и США. Российская команда состоит из молодых яхтсменов и экс-членов сборной страны по парусному спорту.

В соревнованиях также примут участие действующий победитель серии новозеландец Фил Робертсон и многократный победитель WMRT, британец Йен Уильямс.