Фоторепортаж: как прошел VK Fest в Парке 300-летия

В минувшее воскресенье на территории парка 300-летия прошел VK Fest 2017, аудитория которого составила свыше 1,5 миллионов человек. Гости разместились на 350 интерактивных площадках и 20 зонах, на которых прошли выступления более 40 артистов, были проведены встречи со спикерами (в числе которых Тимур Бекмамбетов и Елена Летучая), прошли презентации пабликов и медиапроектов, музеев, университетов, зарубежных разработчиков, издателей компьютерных игр, и многих других. Фотографии с фестиваля — в нашей Instagram-подборке. 

 

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